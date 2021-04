AHLI TAROT Bongkar Isu Keretakan Rumah Tangga Sule & Nathalie Holscher, Netizen Duga Hanya Settingan

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar retaknya rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher kian merebak selepas sang istri komedian kondang itu mengunggah wajahnya yang terlihat seperti baru menangis.

Kemudian, keterangan dalam unggahan itu juga disertai pesan, "Enough is enough, i'm done ! (Cukup sudah cukup, saya selesai)," tulis Nathalie.

Hal itu, lantas membuat netizen kebingungan sekaligus penasaran.

Tak lama kemudian, Nathalie menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami, Sule dan hanya menyisakan foto bersama anak bungsu Sule yakni Ferdinan Andriansyah.

Namun, belum lama ini Nathalie mengunggah foto di Instagramnya saat sedang melakukan sesi rekaman dan ada keterangan dalam unggahan tersebut, "ya allahh!" tulis Nathalie, dikutip Tribunnews, Selasa (20/4/2021).

Oleh karena unggahan itu, ada netizen yang menduga kalau apa yang dilakukan istri Sule itu sekadar settingan agar lagu yang di garap Nathalie bisa terkenal dan meledak di pasaran.

"Pada kepancing, itu cuma set untuk ngeluarin album baru," tulis satu di antara netizen.

"Kan cuma settingan biar lagunya boom itu mah teknik marketing jadi jangan pada baper," timpal netizen lain.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Nenek Nathalie Holscher, Hetty Holscher yang menyebut bahwa Nathalie bakal merilis lagu.

Melihat permasalahan Nathalie Holscher dan Sule, banyak netizen yang menyebut bahwa hal tersebut settingan.