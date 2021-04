Ivan Gunawan Berani Pamer Foto Berdua dengan Ayu Ting Ting, Begini Reaksi Netizen yang Bikin Kaget

TRIBUN-MEDAN.COM - Pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sudah kenal cukup lama.

Kedekatan keduanya juga sudah bukan rahasia lagi.

Bahkan, Ivan Gunawan pun mengakui bahwa dirinya menyukai penyanyi dangdut itu.

Tak hanya itu, desainer kondang itu juga beberapa kali mengatakan bahwa dirinya pernah ditembak oleh ibu satu anak itu.

Namun, karena keadaannya yang masih memiliki kekasih saat itu, ia pun menolaknya.

Tak berbeda dengan Ayu Ting Ting, ia pun pernah beberapa kali menunjukkan rasa sayangnya pada Ivan Gunawan.

Ia mengaku percaya bahwa dirinya hanya akan bahagia bersama sang desainer.

Bukan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan akui sudah punya kekasih baru. (Instagram/ayutingting92, ivan_gunawan)

Mereka berdua pun tak pernah malu-malu memamerkan kedekatannya.

Seperti yang baru-baru ini diunggah oleh Ivan Gunawan di akun Instagram miliknya @ivan_gunawan.

Dalam postingannya, ia mengunggah fotonya bersama pelantun lagu "Alamat Palsu" itu.

Tangkap layar Instagram @ivan_gunawan Unggahan Ivan Gunawan di Instagram

Melengkapi unggahannya, Ivan pun menuliskan caption dengan menandai Ayu Ting Ting.

"Good friend is like a star, you don’t always look for them, but you know they are there. Just like me who will always be there for you @ayutingting92 ," tulisnya di caption.

Unggahannya itu sontak langsung dibanjiri komentar pada netizen.

Mereka pun mendoakan agar Ayu dan Ivan Gunawan berjodoh.

Tangkap layar Instagram @ivan_gunawan Komentar netizen di unggahan Ivan Gunawan.

"Bismillah jodoh,mirip bgt ih," tulis pengguna Instagram dengan akun @pistolbarudede.

Selain itu, seorang pengguna dengan akun @johanazsi pun menuliskan agar mereka segera menikah.

"Nikah, nikah, nikah," tulisnya diikuti emotikon hati.

Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting (Instagram @ivan_gunawan)

Namun ada hal yang mengejutkan dan bikin penasaran.

