Dituding Ambil Tanah Desiree, Begini Jawaban Hotma Sitompul, Siap Tembakkan Peluru Balasan ke Hotman

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak kunjung selesai, perseteruan antara pihak Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul semakin memanas.

Pihak Hotma sebelumnya sempat diminta mengembalikan tanah oleh keluarga Desiree.

Akhirnya Pihak Hotma angkat bicara.

Hotma membantah keterangan dari pihak Desiree bahwa telah mengambil tanahnya.

Pihak Kuasa Hukum Hotma Sitompul yang diwakili oleh Partahi Sihombing mengatakan bahwa pihak yang meninggalkan rumah Hotma adalah Desiree tetapi diputarbalikan yang mengusir adalah Hotma, dilansir dari Youtube KH INFOTAINMENT, Selasa (20/04/21).

"Inget keluar dari rumah dengan barang-barang itu tanpa persetujuan dari Pak Hotma, kalau bicara hukum kalau kita jahat sudah kita laporin," ungkap Partahi.

Diungkapkan Partahi kliennya dituduh melakukan penyerobotan tanah kemudian dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan dari pihak Hotma tidak ada yang melaporkan pihak Desiree.

"Itu membuktikan kamilah yang diserang pihak sana dengan isu provokasi yang memalukan kita diem tapi pada waktunya nanti ingat anda menabur angin anda akan terkena badai"

"Kalau bicara hukum banyak sekali kesalahan mereka peluru kita siap untuk tembakin Hotman Paris bersama kliennya juga pada waktunya silahkan datang secara baik-baik"

"Apa yang ibu Desy minta tangan dibawah jangan teriak seolah mau menguasai masalah tanah sekarang tanah milik siapa tanah tersebut dibeli Pak Hotma sebelum pernikahan," kata Partahi.

Diterangkan bahwa ada hampir 200 meter sudah diberikan kepada pihak Desiree justru Hotma merasa kasihan dengan mertuanya.

Kepada pihak Wartawan, Partahi meminta wawancara dengan Ribu apakah dalam kondisi yang mampu mengungkapkan sesuatu secara benar atau hanya digiring oleh orang.

Hal tersebut dilakukan supaya adil diulangi lagi untuk konfirmasi kepada Ribu secara langsung.

Mengenai kedekatan Hotma dan Ribu diberikan rekaman video di ponsel Partahi.

"Nih kalo sore-sore nih nemenin ribu ini videonya,"kata Partahi sambil menunjukan ponsel.

Pihak Hotma membantah jika mereka yang membuat drama pemutar balikan fakta justru dari pihak Desiree.

Diakui mengenai mediasi pihaknya menunggu Hotman Paris dan rekan agar menasehati tidak berkoar-koar di media sosial.

Seperti diketahui, konflik ibu kandung Bams eks Samsons dengan ayah tirinya itu pun tampaknya ikut merembet kemana-mana.

Tak hanya soal isu perselingkuhan Hotma dan menantunya Mikhavita Wiajaya yang sebelumnya sempat menyeruak.

Konflik lainnya dalam prahara rumah tangga Desiree dan Hotma merembet hingga masalah harta, hubungan intim suami istri, serta penyiksaan asisten rumah tangga (ART).

Setelah perseteruan antara Desiree dengan Hotma Sitompul menyita perhatian masyarakat, kali ini pesan untuk Hotma datang dari Maulina Tarigan atau Ribu.

Ribu dengan perasaan sedih mengungkapkan agar Hotma lebih baik berpisah dengan Desiree karena sudah menyakiti hatinya dan anaknya, dilansir dari instagram mamitoko.

"Hotma kalau ngak sayang lagi dengan Desi kembalikan anak saya, dia anak saya, saya sakit dibikin kayak gitu jadi sudahlah pisah saja tapi jangan lagi diganggu-ganggu,"ungkapnya.

Selain itu Ribu mewanti-wanti Hotma agar tidak menggangu anaknya dan dirinya.

"Hotma Jangan ganggu anak saya dan saya memang kalian ngak tahu sayangnya saya pada anak saya, sorry to say, aku ngak nganggu saudaraku ngak nganggu malah mereka merangkul," kata Ribu dilansir dari Youtube Miftah's TV

Setelah sebelumnya Hotma memagari rumahnya dengan pagar hingga akhirnya keluarga ribu yang akan mendukung penuh atas permasalahan yang dihadapi Desiree dan juga meminta kembalikan tanah ribu.

"kembalikan tanah saya dan jangan lagi ganggu saya semua keluarga bangun ada disini sekarang terima kasih,"kata Ribu.

Komentar mendukung dari Warganet menghampiri Instagram Desire mamitoko.

"Kasihan Ribu,"tulis Instagram nabellaamnd.

"Kebenaran pasti menang .. ❤️ Ribu & ka Desi bersabar ya.

Desiree Tarigan Gugat Ibunya

Baru-baru ini kembali viral bahwa Desiree Tarigan ternyata anak angkat dan pernah menggugat ibunya.

Dikutip dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Desiree melayangkan gugatan pada 10 Juli 2018 dengan nomor perkara 510/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

Dalam proses hukum yang berjalan, gugatan itu pun dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berikut isi gugatan yang dikabulkan:

- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.

- Menyatakan tindakan tergugat, yakni mengasuh penggugat sebagai anaknya untuk dipelihara, dirawat dan dibesarkan sampai dewasa seperti anaknya sendiri adalah suatu tindakan pengangkatan anak yang sah.

-Menyatakan Desiree Atenghena Tarigan adalah anak angkat atau anak adopsi yang sah secara hukum dari Muliana Tarigan (Muliana Bangun) dan mendiang Mulia Tarigan.

-Menghukum tergugat untuk tunduk melaksanakan putusan perkara ini.

-Membebankan tergugat biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kuasa hukum Desiree, Hotman Paris Hutapea pun segera menjawab soal gugatan yang pernah dilayangkan Mamitoko untuk ibunya sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 lalu.

Desiree Tarigan melakukan konferensi pers di Mapolres Jakarta Selatan, Rabu (7/4/2021). Desiree melaporkan Hotma Sitompul dan pengacaranya karena fitnah perselingkuhan. (Tangkapan layar video)

Sebelumnya diketahui, Desiree Tarigan melayangkan gugatan kepada Muliana Tarigan agar diakui sebagai anak angkat.

"Beredar di medsos, adanya daftar perkara gugatan perdata antara Desi dengan ibunya tahun 2018, juga beredar ocehan mengapa Desi seolah tega menggugat ibunya," kata Hotman Paris saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/4/2021).

Hotman Paris membenarkan jika pada Desiree adalah anak angkat dari Muliana.

Dia juga langsung menjelaskan sejarah Desiree diadopsi oleh Muliana 60 tahun silam.

"Pertanyaan mengapa Desi mengajukan itu? Begini, Desi itu kan anak adopsi, diadopsi tahun 1961, pada waktu itu persyaratan surat-suratnya belum lengkap," lanjut Hotman Paris Hutapea.

Ketua DPN PERADI, Otto Hasibuan (kiri), Hotman Paris Hutapea, Desiree Tarigan, dan Hotma Sitompul (kanan) (ISTIMEWA)

Saat diadopsi pada tahun 1961, menurut Hotman, surat keterangan kesahihan Desiree diadopsi tidak lengkap.

"Ya namanya orangtua zaman dulu kan hanya semacam surat tanda kenal lahir, setelah menyadari butuh dokumen negara, maka 2018 mau dilengkapi dokumen adopsinya," kata Hotman Paris Hutapea.

Rencana Adanya Mediasi Antara Desiree dan Hotma

Perseteruan antara ibunda Bams eks Samsons, Desiree Tarigan, dengan sang suami, pengacara Hotma Sitompul masih terus berlanjut.

Kini, Otto Hasibuan selaku Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ikut turun tangan untuk menangani masalah itu.

Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa Desiree dan Hotma sudah datang menemuinya dalam waktu yang berbeda.

Saat pertemuan itu, Otto mengajak Desiree dan Hotma untuk melakukan mediasi tentang perkara yang sedang mereka hadapi tersebut.

"Desiree datang kembali kepada saya mengadukan masalah ini, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma," kata Otto seperti dilansir dari video di kanal YouTube Star Story, Jumat (16/4/2021).

Pengacara dari Jessica Kumala Wongso yang dikenal dengan kasus Kopi Sianida ini menyampaikan jika dirinya kini berupaya untuk mencari jalan keluar.

Baik Desire maupun Hotma Sitompul bersedia untuk dimediasi.

"Di mana saya berupaya mencari jalan keluar, memediasi antara kedua belah pihak dan pada prinsipnya Ibu Desiree juga bersedia untuk dimediasi dan Pak Hotma juga bersedia untuk dimediasi," ungkapnya.

Desiree Tarigan dan sang ibu Maulina serta keluarga lainnya (Instagram Desiree Mamitoko)

Peran Otto sebagai mediator ini pun telah disetujui oleh kuasa hukum Desiree, Hotman Paris Hutapea dan kuasa hukum Hotma.

Otto kini sedang merumuskan mediasi terbaik bagi kedua belah pihak.

Ia juga berkoordinasi dengan pengacara kedua belah pihak.

"Saya juga sudah berkoordinasi dengan Hotman Paris terkait hal ini," jelasnya.

"Sekarang ini sedang proses memediasi kedua belah pihak untuk mencapai jalan yang terbaik untuk persoalan ini," imbuh Otto.

Meski begitu, Otto tak bisa memastikan apakah upaya ini mampu membuat Desiree dan Hotma berdamai.

"Tetapi saya tidak bisa memastikan apakah ini nanti bisa berhasil atau tidak," jelasnya.

"Nanti kita akan rumuskan dulu bagaimana aturan main mediasi ini, apakah mereka langsung dipertemukan, apakah saya dengan Hotma kemudian saya dengan Desiree kemudian baru mereka dipertemukan," sambung Otto.

Hotma Sitompul Bantah Tudingan Tak Nafkahi Desiree.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, ibunda Bams eks Samsons memberi pengakuan mengejutkan soal rumah tangganya dengan Hotma.

Pasalnya, Desiree mengaku sudah diusir dan dizalimi oleh Hotma Sitompul.

Tak hanya itu, Desiree juga menyebut Hotma tak lagi memberi nafkah secara lahir dan batin setelah adanya perseteruan.

Ibunda Bams juga menklaim dirinya tak punya aset bersama sejak menikah dengan Hotma.

Mengetahui hal itu, Hotma Sitompul akhirnya buka suara dengan membantah tudingan yang dilayangkan Desiree.

Hotma Sitompul bantah tudingan tak nafkahi ibunda Bams Eks Samsons, Desiree Tarigan (YouTube KH INFOTAINMENT)

Dengan nada keras, Hotma membeberkan bahwa ia memberi nafkah lahir dengan memberikan uang ratusan juta. "Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan. Iyalah. Tapi kalau nafkah (lahir), saya buktikan, ratusan juta setiap bulan saya kirim, transfer dan dibawa orang," terang Hotma Sitompul dikutip dari kanal YouTube KH INFOTAINMENT.

Hotma kemudian mempersilahkan pegawainya untuk buka suara soal memberi nafkah Desiree secara lahir.

"Mana itu pegawai saya mana kau bilang, bagaimana? Nggak usah disebut ratusan juta nanti pada pingsan? Apakah cash atau transfer?" tanya Hotma ke pegawai.

"Cash setiap bulannya," jawab pegawai.

Hotma yakin akan membuktikan semua tudingan Desiree pada dirinya.

"Ada transfer juga, kita buktikan," imbuh Hotma.

Tak sampai di situ, Hotma juga menyangkal soal tak ada aset bersama sejak menikah.

Hotma juga seolah menyentil Hotman Paris yang diketahui menjadi pengacara Desiree.

"Kalau harta bersama ya bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar semua saya kasih sama istri saya, nanti saya gelandangan. Biar tahu nih masyarakat jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar, walaupun itu atas nama istri, atas nama suami, itu milik berdua," beber Hotma.

Lagi-lagi Hotma yakin akan membuktikan soal kepemilikan aset bersama dengan Desiree.

"Kalau dibilang dia tidak diterima apa-apapun juga dari saya, saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mamitoko yang sekarang ada, itu semua diperoleh di dalam masa pernikahan bersama," pungkas Hotma Sitompul.

Dibantah Desiree soal Aset