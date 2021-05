Store Kosmetik Brand Korea Diserbu Pengunjung, Promo Beli Satu Gratis Satu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bersama PT Pilar Global Mandiri, Peripera membuka gerai ke enam di lantai GF Sun Plaza Medan, sebagai store pertama di Kota Medan, Sabtu (1/5). Baru saja membuka store, Peripera langsung diburu kaum wanita baik remaja mau pun dewasa.

Cynthia Gabriela, Head Of Operation menjelaskan, Peripera merupakan kosmetik brand asal Korea dengan bestsally item yaitu liptint dengan nama Ink Velvet. Selain liptint, ada juga baby cream, blush on, dan sebagainya.

Karena sedang grand opening, Peripera menawarkan berbagai promosi besar-besaran bagi para pengemar Peripera selam dua hari mulai 1-2 Mei 2021.

Baca juga: Peluang Industri Obat Tradisional dan Kosmetik Bahan Alami Masih Terbuka Luas

"Promo kita banyak ada buy one get one liptint, terus ada buy two ink tint serum get one ink airy stick, ada diskon 30 persen off, dan khusus hari ini (kemarin) 100 customer pertama yang beli apa pun free liptint bahkan sepertinya untuk ink stoknya mulai habis karena hari ini pengunjung banyak," ujar Cynthia.

Selain itu, ada beli 10 masker hanya Rp 150 ribu. Lalu, Sugar Glow Tint dibanderol Rp 350 ribu, Sugar Glow dan Pinkfying Foam 15 mil dibanderol Rp 550 ribu. Sugar Glow, Pinkfying Foam 15 mil, dan Pinkfying Cleasing Oli dibanderol Rp 750 ribu.

Cynthia mengungkapkan, keunggulan Peripera ini, memiliki banyak varian, sehingga mencukupi kebutuhan para customer, mudah digunakan, tahan lama dan tidak membuat menor.

Semua produk Peripera terjamin dan aman karena sudah lulus uji BPOM. Untuk harga juga terjangkau sesuai dengan kualitas produk.

Selanjutnya, konsep Peripera menawarkan belanja sekaligus bermain dengan make up bernuansa pink yang mengundang customer dalam mengeksplorasi setiap sudut unik store dan berfoto.

Namun, di tengah Covid-19, Peripera tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan aplikator sekali pakai pada saat customer mencoba produk, pembatasan jumlah pengunjung, penempatan beberapa sanitizer, membersihkan produk secara berkala, dan lainnya.

Kemudian, Cynthia mengaku, Peripera tetap melakukan ekspansi di tengah pandemi dan optimistis memenuhi permintaan konsumen pencinta make up Korea dengan kualitas terbaik.

"Costumer juga bisa mendapatkan produk Peripera melalui home delivery yaitu saat berada di rumah dapat berkonsulatasi dengan Beauty Advisor yang handal sebelum memutuskan untuk membeli," tambahnya.