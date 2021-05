Politeknik WBI Jalin Kerjasama dengan PT Pegadaian untuk Program Pemagangan Mahasiswa

Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (Politeknik WBI) menjalin kerjasama dengan PT. Pegadaian. Acara penandatanganan dilakukan secara virtual, Rabu (5/5/2021) yang dirangkai dengan Webinar "The Smart Way to Investigasi for Young Generation".

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (Politeknik WBI) menjalin kerjasama dengan PT. Pegadaian. Acara penandatanganan dilakukan secara virtual, Rabu (5/5/2021) yang dirangkai dengan Webinar "The Smart Way to Investigasi for Young Generation".

MoU dan MoA ini ditandatangani langsung oleh Direktur Politeknik WBI, Dr. Ir. Jenny Elisabeth, MS. dan Vice President Area Medan 1, M. Aries Aviani Nugroho. Kerjasama ini akan diimplementasi dalam bentuk pemagangan mahasiswa Politeknik WBI dalam program Digital Marketing PT Pegadaian.

Program magang ini adalah bagian kurikulum "Kampus Merdeka-Merdeka Belajar" yang memungkinkan mahasiswa Politeknik WBI belajar secara langsung di industri yang relevan agar setelah lulus memiliki kompetensi yang baik dan daya saing yang tinggi.

Webinar dibuka dengan tata pelaksanaan acara yang disampaikan moderator, Dosen Prodi Pengelolaan Konvesi dan Acara Politeknik WBI, Asmara Wildani Pasaribu S.Sos., M.M. Diawali dengan kata sambutan dari Vise President PT. Pegadaian Area Medan 1 yang kemudian di susul kata sambutan dari Direktur Politeknik WBI dan langsung dilanjutkan dengan penandatangan MoU dan MoA.

Adapun webinar "The Smart Way to Invest for Young Generation" disampaikan langsung oleh Asisten Manajer II Div. Hubungan Kelembagaan PT . Pegadaian Area Medan 1, Arinda Wati Sipahutar yang diikuti mahasiswa/i Politeknik WBI dan di tutup dengan sesi tanya-jawab.