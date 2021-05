TERBARU Daftar Harga Sembako Murah di Indogrosir Medan Jelang Lebaran

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pusat grosir terbesar di Medan, Indogrosir Medan mulai dipadati pengunjung untuk berbelanja aneka kebutuhan saat menjelang lebaran.

Amatan tribun-medan.com, Jumat (7/5/2021) tampak beberapa barang turut mendapat harga diskon yang cukup miring dibanding harga normal.

Adapun katalog promo yang dapat dinikmati pengunjung diantaranya untuk komoditi minyak goreng Palmanco seharga Rp 13.500 per liter dan Rp 157 ribu per 12 bungkus.

Kemudian untuk minyak goreng Sania berada di harga Rp 27 ribu per 2 liter dan Rp 162 ribu per 12 bungkus.

Khusus untuk Sania, promo berlaku sejak tanggal 4-15 Mei 2021.

Kemudian untuk minyak goreng Bimoli seharga Rp 14.500 per liter dan Rp 169.800 per 12 bungkus.

Sedangkan untuk komoditi bawang, Indogrosir juga memberi diskon seperti bawang putih yang sebelumnya seharga Rp 30 ribu menjadi Rp 27 ribu, bawang merah dari harga Rp 32 ribu menjadi Rp 31 ribu, bawang Bombay dari Rp 26 ribu menjadi Rp 25 ribu.

Kemudian untuk harga telur ayam turun harga menjadi Rp 35.650 per papan mulai dari 7-9 Mei 2021.

Pembelian telur partai besar juga dapat dibeli seharga Rp 36.400 per papan, Rp 181.000 per 5 papan, dan Rp 359.500 per lima papan.

Dalam menyambut lebaran, Indogrosir juga turut memberikan harga promo untuk Snack lebaran diantaranya: