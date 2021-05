Basmi Kuman Lawan Covid-19, Lotte Mart Centre Point Beri Diskon Produk Kebersihan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN--Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan guna mencegah penyebaran kuman, Lotte Mart Centre Point memberi diskon besar-besaran terhadap produk kebersihan.

Promo ini berlangsung Senin (17/5/2021) hingga Rabu (2/6/2021) mendatang.

Adapun untuk Rinso Matic Liquid Front Load Pouch 1,6L dari harga Rp 58.800 menjadi Rp 52.900, dan Rinso Matic Liquid Top Load Pouch 1,6L dari harga Rp 50.400 menjadi Rp 44.500.

Selain Rinso, produk Attack Liquid Matic 1,2 L dari harga Rp 32.600 menjadi Rp 29.000.

So Klin Liquid Deterjen 1,6L dipatok harga Rp 33.600. Namun untuk pelanggan yang membeli dua kemasan, Lotte Mart memberi harga khusus menjadi Rp 25.900 per pc dan untuk tiga kemasan dipatok harga lebih murah seharga Rp 25.200 per pc.

Kemudian untuk produk pewangi, Lotte Mart memberikan penawaran untuk So Klin Pewangi All Variant 1,8L dari harga Rp 24.000 menjadi Rp 21.300.

Kemudian untuk Downy Parfum Mystique 720 ml dipatok harga Rp 36.500, untuk beli dua produk, pelanggan akan mendapat diskon seharga Rp 28.500 per pc, dan pembelian empat produk diberi harga spesial menjadi Rp 22.500 per pc.

Sementara, untuk produk cuci piring, Lotte Mart memberi promo untuk Ekonomi Cairan Pencuci Piring 780 ml dari harga Rp 13.600 menjadi Rp 10.900 per pc, dan Mama Lime dari harga Rp 9.900 menjadi Rp 8.900 per pc.

Tak hanya itu, Lotte Mart juga memberikan promo "Paket Cleaning Sampe Cling" yang terdiri dari Swallow Toilet Colour Ball 5's Rp 23.900, Attack Deterjen Powder 800gr Rp 21.500, Paseo Elegant 250's Rp 20.000, Power Lime 750 ml Rp 16000 yang jika ditotal seharga Rp 81.400 kini dapat dibawa pulang dengan harga promo sebesar Rp 52.000 untuk empat produk.

Para pelanggan juga tampak tertarik untuk mengambil promo-promo produk kebersihan dari Lotte Mart.