Umur Nenek Ayu Ting Ting Sudah tak Muda tapi Gayanya Seperti ABG, Begini Potretnya

TRIBUN-MEDAN.COM - AYU TING TING kembali menjadi sorotan setelah foto-foto kebersamaan dengan keluarga besar dipublikasi ke media sosial.

Bahkan, tidak sedikit orang menyorot nenek dari Ayu Ting Ting.

Diketahui, nenek Ayu Ting Ting sangat cantik serta berpenampilan casual selayaknya anak ABG.

Kolase foto Iis Dahlia dan Ayu Ting Ting (Instagram)

Karena itulah, banyak orang yang beranggapan bahwa kecantikan Ayu Ting Ting diturunkan dari sang nenek.

Bahkan, Ayu Ting Ting pernah masuk nominasi menjadi wanita tercantik di dunia versi TC Candler pada tahun 2019 lalu.

Melalui akun Instagram @tccandlers, TC Candler mengunggah foto Ayu Ting Ting dengan tagline 'The 100 Most Beautiful Faces 2019 - Nominee' pada 1 Oktober 2019 lalu.

"AYU TINGTING Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Nominate on Our YouTube channel. Comment something nice on our Instagram (@tccandler) to voice your support #ayutingting #indonesia #singer #ayutingting92," tulis akun Instagram @tccandlers.

Keluarga Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad rayakan Lebaran 2021 (Instagram @ayutinting92 @raffinagita1717)

Kecantikan Ayu Ting Ting ini nyatanya ia warisi dari anggota keluarganya, khususnya sang nenek.

Ya, tak banyak yang tahu sang biduan dangdut memiliki seorang nenek cantik nan awet muda bernama Yuli.

Lewat Instagram pribadinya @ayutingting92, Ayu Ting Ting membagikan potret kebersamaannya dengan sang nenek.