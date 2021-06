Perkenalkan Sosok Ariel Tatum, Artis Bertubuh Semampai, Melejit Gara-gara Membintangi FTV

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Ariel Tatum menuliskan namanya sendiri dalam mesin pencarian google. Sebab, ia sangat penasaran dengan pemberitaannya sendiri.

Artis bernama lengkap Ariel Putri Tari ini melayangkan bukti pencarian itu dilayar Instagram Story @arieltatum.

"Gue bener-bener pikir November ini gw umur 26 tahun," tulis @arieltatum.

Mutia Ayu dan Ariel Tatum (Instagram @arieltatum dan @mutia_ayuu)

Selain mendapati usia, ada info soal tinggi badan.

Menurutnya, info yang disertakan dalam Google masih belum tepat.

"Tinggi gw di Google nge-cheat 5cm, hehe not mad about it," tulis Ariel lagi.

Terakhir, Ariel mengaku bingung usia berapa saat ini.

"Yaudah gitu aja sih ngakak banget gw tiba-tiba bingung soalnya gw umur berapa," pungkas @arieltatum.

Ariel Tatum lupa usia

Postingan ini diunggah ulang oleh akun @luluhusnaa.

Pada cuitan tersebut, banyak netizen yang mencoba cara Ariel Tatum untuk cek usia saat ini.