Selalu Lengket Bagai Perangko, Rossa dan Afgan Pamer Kemesraan, Doa Netizen Mereka Nikah

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Rossa kerap memperlihatkan kemesraan bersama Afgan Syahreza. Mereka tidak pernah ragu maupun canggung memperlihatkan kedekatannya.

Mereka selalu mempertonton romantis baik di depan kamera maupun sedang berdua di lokasi syuting dan tempat-tempat umum lainnya.

Akan tetapi, mereka tidak pernah secara blak-blakan perihal kedekatannya.

Afgan dan Rossa tidak pernah secara terang-terangan menyatakan sudah berpacaran.

Kiky Saputri minta maaf ke Rossa lantaran unggah video dicium Afgan (Instagram/kikysaputrii/itsrossa910)

Doa Netizen Mereka Segera Menikah.

Tidak sedikit netizen mendoakan Afgan dan Rossa bisa ke pelaminan.

Apalagi keduanya terlihat pasangan yang cocok dan selalu memperlihatkan kebahagiaan.

Baru-baru ini, tatkala Rossa berulangtahun, Afgan mengucapkan.

Afgan yang mengunggah foto mesra dan menuliskan pesan romantis di Instagramnya tersebut mencuri perhatian warganet.

Dikutip dari Nakita.ID, melalui akun Instagram pribadinya, pria berlesung pipi ini menuliskan sebuah pesan manis.

"happy birthday to the person who’s always stickin with me thru thick and thin. no matter what. promise you the same too. you always have my best interest at heart," tulis pria bernama lengkap Afgan Syahreza itu.