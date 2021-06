SEDANG BERLANGSUNG Belgia Vs Rusia, Klik Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

JADWAL Belgia vs Rusia di Euro 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel sengit antara Belgia vs Rusia (13/6/2021).

Timnas Belgia kedapatan jatah bertandang ke markas Russia di Saint-Petersburg Stadium dalam matchday perdana Grup B, Sabtu (12/6/2021) atau Minggu dini hari WIB.

Laga Belgia vs Rusia disiarkan langsung RCTI dan live streaming Mola TV, pukul 02.00 WIB.

Selain bisa disaksikan via RCTI dan Mola TV, laga Belgia vs Rusia bisa ditonton via live streaming gratis dari HP.

Untuk link streaming gratis Belgia vs Rusia bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Mengusung misi meraih tiga poin pertama, tim tamu terjun dengan amunisi terbaiknya.

Romelu Lukaku diplot sebagai penyerang utama untuk mengobrak-abrik pertahanan tim tuan rumah.

Pergerakan Lukaku ditopang oleh duo Yannick Carrasco dan Dries Mertens.

Thorgan Hazard, adik dari Eden Hazard, juga dipercaya turun sebagai starter dalam pertandingan kali ini buat mengisi pos sayap kiri.

Adapun Eden Hazard harus menunggu giliran tampil dari bangku cadangan.