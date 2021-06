Harga Komoditi Holtikultura Sumut, Disperindag Ungkap Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Hampir semua haga komoditi hortikultura Sumut mengalami penurunan harga.

Menurut data dari Disperindag Sumut, penurunan harga antara 5 persen hingga 12 persen.

Adapun penyebab anjloknya harga hortikultura ini karena hasil panen yang melimpah dari sentra komoditi.

"Hari ini hampir semua komoditi holtikultura mengalami penurunan harga antara 5 persen sampai 12 persen dibandingkan tanggal 11 Juni 2021,"

"Hasil panen yang melimpah dari sentra komoditi menjadi penyebabnya sedangkan penurunan harga daging ayam dan telur ayam masih dalam kategori stabil," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Barita Sihite, Selasa (15/6/2021).

Dia mengatakan, harga cabai merah mengalami penurunan 12,6 persen, telur ayam 7,3 persen, minyak goreng curah 7 persen, daging ayam 5 persen, bawang putih 5,3 persen, dan bawang merah 4,9 persen.

"Harga cabai merah terendah saat ini Rp 13 ribu per kilogram di Humbahas dan tertinggi di Nias Utara dibaderol Rp 25 ribu per kilogram sedangkan harga rata-rata di kota IHK (Medan, Gunung Sitoli, Siantar, Sibolga, dan Padang Sidempuan) dijual di harga Rp 20.643 per kilogram," ujar Barita.

Setelah itu untuk harga daging ayam, rata-rata di kota IHK dibaderol Rp 33.732 per kilogram, harga terendah Rp 26 per kilogram di Tebingtinggi dan harga tertinggi di Padang Lawas Rp 42 per kilogram.

Begitu halnya dengan harga telur ayam, rata-rata di kota IHK Rp 24.750 per kilogram, harga tertinggi berkisar Rp 40 ribu di Padang Lawas dan harga terendah Rp 21 ribu per kilogram di Binjai.

"Kalau harga bawang merah rata-rata di kota IHK dibaderol Rp 29.625 per kilogram dan harga tertinggi Rp 35 ribu per kilogram di Gunung Sitoli sedangkan harga terendah di Asahan Rp 24 ribu per kilogram," tutupnya.(cr20/tribun-medan.com)