5 Novel Terlaris di Gramedia Gajah Mada Medan, Berikut Harganya

MEDAN- Ada lima novel terbaru di Gramedia Gajah Mada Medan beserta harganya.

"Novel terlaris ada Si Putih, Lumpu, Sang Alkemis, Manttapun Jiwa, dan More of You," kata Adelina Simanjuntak selaku Customer Service Gramedia Gajah Mada, Selasa (15/6/2021).

1.Si Putih

Si Putih merupakan novel karya Tere Liye dibaderol Rp 93.500 dan ini buku ke 10 dari serial BUMI dengan berisikan 376 halaman.

Sinopsis: Bagaimana jika hewan kesayangan kalian ternyata hewan dengan kekuatan terbesar di dunia paralel? Bagaimana jika hewan yang terlihat imut, menggemaskan, ternyata bisa menjadi salah satu petarung paling hebat?

Kali ini kita akan bertualang di klan baru, dengan tokoh-tokoh baru. Termasuk mengetahui bahwa pandemi yang menyusahkan penduduk juga terjadi di klan-klan jauh. Tapi ingatlah selalu, setiap ada kesusahan, selalu muncul hal-hal menarik yang positif.

Kisah ini tentang si Putih, kucing kesayangan Raib. Masa lalu si Putih tidak kalah menarik, sebelum akhirnya kucing itu diletakkan di depan pintu rumah sebagai hadiah ulang tahun Raib.

2. Lumpu

Lumpu merupakan buku ke-11 dari serial BUMI dengan berisikan 368 halaman karya Tere Liye, dibanderol Rp 93.500

Sinopsis: Yes! Akhirnya, Raib, Seli, dan Ali kembali bertualang. Kalian sudah kangen dengan trio ini? Misi mereka adalah menyelamatkan Miss Selena, guru matematika mereka. Tapi, apakah semua berjalan mudah? Siapa yang bersedia membantu mereka? Kali ini, si genius Ali memutuskan meminta bantuan dari sosok yang tidak terduga, karena musuh dari musuh adalah teman.