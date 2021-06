Potret Para Artis yang Tetap Berpenampilan Seksi Meski Positif Covid-19, Ada Tato Dekat Buah Dada

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak mau kalah dengan Bunga Citra Lestari yang tampil memukau saat jalani isolasi mandiri, Dena Rachman pun juga terlihat memesona.

Ya, dalam postingan Instagram story-nya, Dena Rachman yang terpapar covid-19 seolah tidak merasakan sakit.

Bagaimana tidak? Dena Rachman justru memperlihatkan wajah cantiknya yang menghiasi dunia maya.

Hal itu terungkap saat Grid.ID tengah memantau akun Instagram @denarachman, Rabu (16/06/2021).

Terlihat dalam postingannya, Dena nampak memakai busana yang sedikit terbuka.

Dena pun tampil percaya diri mengenakan tank top berwarna cokelat tua hingga belahan dada terekspos.

Sementara bersamaan dengan hal tersebut, Dena juga menyematkan kalimat singkat terkait dengan kondisinya.

"Isolation mode on! I was terted positive for covid-19 yesterday with very mild symptoms CT 36 (Mode isolasi aktif! Saya dinyatakan positif covid-19 kemarin dengan gejala sangat ringan CT 36)," tulis Dena dalam postingannya.

"Thank you for your kind thoughts dan prayers! Stay safe, lovs (Terima kasih atas doa baik kalian! Tetap waspada, lovs)," lanjutnya.

