SMA Santa Maria Medan Terpilih Jadi Sekolah Duta Anti Human Trafficking, Dilantik JPIC dan SFD

Foto bersama Ketua JPIC (Justice Peace and Integrity of Creation) dan Pimpinan Umum SFD (Suster Fransiskus Dina) Indonesia dengan 20 siswi Duta Anti Human Trafficking dan pembina Duta Anti Human Trafficking, di Aula Santa Theresia Jalan Pemuda Nomor 1, Kota Medan, Senin (14/6/2021). (HO)

Laporan Wartawan TRIBUN-MEDAN. com, Angel Aginta Sembiring.

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Kasus perdagangan manusia atau human trafficking menjadi perhatian serius bagi JPIC (Justice Peace and Integrity of Creation) dan SFD (Suster Fransiskus Dina) Indonesia.

Keprihatinan terhadap korban perdagangan manusia membuat JPIC dan SFD Indonesia menobatkan SMA Santa Maria Medan menjadi sekolah Duta Anti Human Trafficking.

Pembina Duta Anti Human Trafficking Mardimpu Sihombing menuturkan keprihatinannya terhadap para korban perdagangan manusia semakin menyadarkan untuk terlibat langung.

Tujuan lainnya Mardimpu Sihombing terlibat langsung dalam gerakan Anti Human Trafficking adalah untuk mengubah mindset para laki-laki.

"Saya laki-laki satu-satunya yang terjun melibatkan diri di anti trafficking karena saya ingin mengingatkan bahwa laki-laki harus memiliki mindset penjaga dan pelindung bagi wanita," katanya kepada Tribun Medan, di SMA Santa Maria Kota Medan, Selasa (15/6/2021).

Mardimpu mengutarakan hal-hal yang menjadi penyebab perdagangan manusia terjadi akibat beberapa faktor yaitu ekonomi, pendidikan dan niat untuk mengubah hidup dengan cepat.

Sehingga dari hal itu dapat dengan mudah menerima penawaran yang membawa penyesalan.

Maka satu upaya yang dilakukan oleh Duta Anti Trafficking yaitu mengedukasi ke pedalaman untuk mengubah mindset.

Saat ini pimpinan dengan para suster mengenalkan mengenai bagaimana bahayanya human trafficking kepada kaum muda dan anak.