PREDIKSI Line Up Ceko Vs Inggris, Three Lion Masih Percayakan Harry Kane, Live Mola TV Jam 02.00

Harry Kane digantikan Rasford pada laga Inggris vs Skotlandia EURO 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran EURO 2020 malam ini tersaji duel yang mempertemukan Timnas Inggris akan menghadapi Republik Ceko pada matchday ketiga Grup D Euro 2020.

Laga Ceko vs Inggris itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Rabu (23/6/2021) pukul 02.00 dini hari WIB Live Mola TV.

Pertandingan Ceko dan Inggris sebenarnya sudah tidak menentukan lagi bagi kedua tim. Inggris dan Ceko sudah pasti lolos ke babak 16 besar Euro 2020, setidaknya lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Itu karena Inggris dan Ceko sudah mengoleksi empat poin dari dua laga dan jumlah poin itu sudah melampaui dua tim penghuni klasemen peringkat ketiga terbaik, Finlandia (Grup B) dan Ukraina (Grup C).

Finlandia dan Ukraina sebelumnya sudah menyelesaikan semua pertandingan di fase grup dan mereka hanya sanggup mengemas tiga poin.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Kroasia Vs Skotlandia, Robertson & McTominay jadi Tumpuan, Beban Modric

Sekadar informasi, hanya empat tim peringkat ketiga dari enam grup yang bisa melaju ke babak 16 besar Euro 2016.

Meski sudah dipastikan lolos, Inggris dan Ceko tetap akan bertarung untuk memperebutkan status juara Grup D.

Laga Ceko vs Inggris diprediksi bakal berjalan ketat. Namun, The Three Lions malah kehilangan dua pilar mereka, yakni Ben Chilwell dan Mason Mount.

Chilwell dan Mount harus menjalani isolasi mandiri setelah melakukan kontak langsung dengan gelandang Skotlandia Billy Gilmour selepas laga matchday kedua lalu.

Kehilangan Mount mungkin menjadi yang paling terasa karena pemain Chelsea itu selalu bermain dalam dua laga terakhir.

Baca juga: KLASEMEN MotoGP 2021, Bisa Menang Lagi, Diprediksi Kepercayaan Diri Marc Marquez Akan Meningkat