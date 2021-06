JADWAL Tayang Copa America 2021, Brasil Vs Kolombia Besok Pagi, Live Indosiar

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan keseruan Copa America 2020 yang menyajikan laga antara Brasil vs Kolombia, Kamis (24/6/2021) pagi WIB.

Jadwal tayang Copa America 2021 Brasil vs Kolombia disiarkan Indosiar dan TV Online Vidio.com jam 07.00 Wib.

Live Streaming Brazil vs Kolombia tersaji di Vidio.com Premier dan siaran langsung (Live) Indosiar.

Setelah berhasil menang telak 4-0 atas Peru, Brazil yang saat ini masih berada di puncak Klasemen Grup B berpeluang besar meraih tiket ke babak 16 besar.

Dalam lima pertemuan terakhir, tim samba Brazil unggul atas Kolombia.

Dua kemenangan telah ditorehkan Neymar cs dkk sedangkan kolombia baru unggul sekali. Sementara dua laga lainnya berakhir imbang.

Di sisi lain, Kolombia merupakan tim tidak terkalahkan dalam 25 dari 30 pertandingan terakhir mereka secara keseluruhan.

Brasil pesta gol ke gawang Peru, Neymar Cs puncaki klasemen Grup A Copa America 2021 (Twitter @Tiburracos)

Head to Head Brasil vs Kolombia

07-09-2019 Brasil vs Kolombia 2-2

05-09-2017 Kolombia vs Brasil 1-1

25-01-2017 Brasil vs Kolombia 1-0

07-09-2016 Brasil vs Kolombia 2-1

18-06-2015 Brasil vs Kolombia 0-1

Hasil 5 Laga Terakhir Brasil