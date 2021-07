Pesan Jessica Iskandar pada Nia Ramadhani soal Kasus Narkoba, Beritanya Bener Apa Nggak

TRIBUN-MEDAN.com - Jessica Iskandar sempat tak percaya bahwa sahabatnya, Nia Ramadhani diamankan polisi karena kasus narkoba.

Ia pub berusaha mencari tahu denga mengubungi langsung Nia dan Ardi Bakrie pada Kamis (8/7/2021) pagi sebelum polisi menggelar jumpa pers.

Namun sayangnya tak jawaban dari Nia, justru pesan yang ia kirim ke Whatsapp Nia tak langsung terkirim.

Jessica Iskandar (Instagram Jessica Iskandar)

"Ya terus aku juga pas denger berita itu aku langsung teks Nia, teks there," ucap Jessica Iskandar dikutip Tribunnews.com, Jumat (9/7/2021).

"Aku nanya apa kabar, ini beritanya bener apa nggak, itu nggak ada balesan, malah centangnya cuma satu," bebernya.

Ketika mengetahui bahwa sahabatnya itu tak bisa dihubungi, Jedar langsung terpukul lantaran tak bisa memberikan support secara langsung.

"Kayak ya udah (gak direspon) dapat kabar dari yang lain-lain juga," tutur Jedar.

"But deep down my hearts semoga urusannya cepet selesai dan semoga nia juga kuat. Aamiin," tambahnya.

Pandemi dan tekanan pekerjaan menjadi alasan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Keduanya juga diketahui mengonsumsi barang haram tersebut bersama-sama sejak 4-5 bulan lalu.

Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar (Instagram @inijedar)

Jedar merasa tidak benar.