TRIK WHATSAPP - Cara Mudah Bikin Bio WhatsApp sekaligus Menyembunyikannya

TRIBUN-MEDAN.com - Aplikasi obrolan virtual populer, WhatsApp menyediakan berbagai fitur untuk memperbarui profil pengguna, seperti foto, nama, dan bio. Bio atau kolom tentang (about) pada akun WhatsApp biasanya muncul tepat di bawah nama daftar.



Bio pada WhatsApp berfungsi sebagai informasi tambahan selain nama pemiliknya.

Di sini kamu bisa membuat deskripsi diri, kondisi perasaan, atau menambah quotes yang mencirikan dirimu.



Keberadaan bio juga memudahkan orang lain untuk mengenali dirimu saat melihat kontak.

Bio berbeda dengan status yang bisa hilang dalam waktu 24 jam.

Kamu bisa mengganti bio sesuai dengan keinginanmu.

Cara membuat bio di WhatsApp

Para user WhatsApp yang baru menggunakan aplikasi ini, bio secara otomatis bio terpasang dengan tulisan 'available'.

Aplikasi obrolan daring ini juga memberikan sejumlah pilihan bio yang bisa kamu pilih.

Semisal, busy, at school, at work, battery about to die, sleeping, dan sebagainya.



Ternyata, kamu bisa mengubah bio sesuai dengan keinginanmu. Berikut caranya:

1. Buka aplikasi WhatsApp

2. Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas