Dada Raisa Terasa Sesak, Penyanyi Ini Sampai Tak Kuasa Menahan Menangis

TRIBUN-MEDAN.com - Atlet bulutangkis ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu berhasil meraih kesuksesan di Olimpiade Tokyo.

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu menyabet medali emas dalam ajang tersebut.

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dari Indonesia (kanan) merayakan kemenangan pada pertandingan semifinal bulu tangkis ganda putri melawan Shin Seung-chan dan Lee So-hee dari Korea Selatan, Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sports Plaza di Tokyo, Sabtu (31/7/2021). (Pedro PARDO / AFP)

Sejumlah kalangan turut mengapresiasi capaian dari Greysia Polii dan Apriyani Rahayu.

Salah satunya penyanyi raisa Andriana.

Raisa Andriana mengucapkan selamat kepada pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu.

Saking gembira, Raisa sampai menangis haru.

Dadanya terasa sesak.

"Women. History makers. Heroes. Olympic Gold Medalist. Congratulations Greysia Polii, Apriyani Rahayu, dadaku sesak saking bangganya denger Indonesia Raya dikumandangkan tadi," tulis Raisa di laman Instagramnya, Senin (2/8/2021).

Istri Hamish Daud ini juga berterimakasih atas dedikasi Greysia/Apriyani dan berhasil membawa pulang medali emas ke Tanah Air.

"What an amazing rewarding moment for your life long hardwork and dedication. Thank you for bringing home the gold, girls! (Sungguh momen berharga yang luar biasa untuk kerja keras dan dedikasi seumur hidup Anda. Terima kasih sudah membawa pulang emasnya, girls!)" ungkapnya.