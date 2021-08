LIVE RCTI, Link Streaming Inter Milan Vs Genoa Malam Ini, Langkah Awal Inzaghi Tanpa Lukaku

Jadwal Liga Italia Inter Milan vs Genoa malam ini live RCTI

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Liga Italia pekan perdana antara Inter Milan vs Genoa, Sabtu (21/8/2021) malam ini.

Laga Inter Milan vs Genoa akan menjadi pembuka jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022, yang disiarkan di RCTI pada Sabtu (21/8/2021) jam 23.30 WIB.

Selain bisa disaksikan di RCTI, laga Inter Milan vs Genoa bisa juga ditonton via live streaming RCTI+. Link streaming Inter Milan vs Genoa bisa diakses di akhir artikel ini.

Laga kontra Genoa pada pekan perdana Liga Italia 2021-2022 bakal menjadi langkah awal Inter Milan selaku petahana bersama sang nakhoda baru, Simone Inzaghi.

Juara Liga Italia musim lalu, Inter Milan bakal memulai langkah mereka dalam mempertahankan gelar scudetto pada Sabtu (21/8/2021).

Inter Milan siap menyambut musim 2021-2022 dengan tampilan baru.

Pasang-surut dialami oleh Inter jelang bergulirnya musim baru Liga Italia.

Pertama, I Nerazzurri ditinggal oleh pelatih yang mempersembahkan scudetto pertama setelah kali terakhir pada musim 2009-2010.

Antonio Conte yang baru dua musim memimpin Inter harus mundur akibat ketidaksepahaman dengan petinggi klub.

Lalu, cobaan Inter datang dengan krisis keuangan yang memaksa dua pilar utama di balik kesuksesan meraih scudetto dijual pada bursa transfer musim panas 2021.