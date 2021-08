Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Bulani Do Gabe Saksi Dipopulerkan Marsada Band

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord Gitar lagu hits batak berjudul ' Bulani Do Gabe Saksi' yang diciptakan Don Kinol Simbolon bagian dari Marsada Trio.

Lagu ini semakin populer setelah dicover oleh para penyanyi batak terkenal lainnya seperti Dorman Manik hingga Rany Simbolon.

Lagu yang dirilis pada tahun 2018 ini tercatat dala album milik Marsada Trio yaitu Boasa Dung Botari.

Lagu yang bercerita tentang sepasang kekasih yang mengadu cinta di pinggir Danau Toba di bawah terang bulan.

Dan keduanya berjanji tidak akan berpisah hingga maut memisahkan.

[Intro]

G D Em D C G D

G D

G D Em D

Di topi ni Tao Toba i

C G D

Di tikki di rondang ni bulani

C D G C

Hundul ma ahu, rap dohot ho

G D G D

Mansai sonang tahe di tikki i

G D Em D

Di tiop ho ito da tanganki

C G D

Huhut ma di husiphon ho tu au

C D G C

Na so jadi sirang, hita na dua

G D G G7

Mancai sonang tahe di tikki i

[Chorus]

Bm Am D G D

Bulani.. do gabe saksi, di sasude nai

Bm Am D G G7

Bulani.. do gabe saksi, di pambahenanmi

C G Em D

Unang tinggalhon au, unang pasombu au..

G D

Ai holan ho nama nappuna au..

[Intro]

G D Em D C Bm Am D

C G C G D G D