Lirik dan Chord Gitar Lagu Lawas Batak Haholonganku Do Ho Oleh Rita Butar-Butar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord gitar lagu hits batak berjudul 'Haholonganku Do Ho' dipopulerkan Rita Butar-Butar.

Lagu yang dirilis pada tahun 2008 silam ini banyak disukai tak hanya kaula muda namun juga para orang tua. Hingga ditonton jutaan kali.

Arti lagu ini mengisyaratkan tentang seorang yang memendam rasa cintanya kepada seorang wanita. Keduanya sudah lama saling mengenal namun tak berani mengucapkan kata cinta.

Ia yang mengharap agar hubungan keduanya tidak hanya di angan-angan saja dan kiranya tetap kekal hingga akhir hayat.

G Am

Sian dia ma damulaanku..

C

lao mandok tu ho holong ni roha

A D A D

horas ma ito, horas hasian

**

G Am

Nunga tung leleng marsitandaan..

C

dang adong dope lao siingoton

A D C D G

ro do au ito, ro do au tuho

Bridge :

C

Molo dukkon saut hita mardongan

G

naeng tot-tong nian

Am

marsihaholongan..

C

unang ma diparang-alangan

A D

asa unang gabe si hataon

REFF :

C G D

Haholongan hu do ho

G

saleleng au mangolu

C G D G

nang rodi di nalao mate pe

C G D

haholongan hu do ho

G

saleleng au mangolu

C G D G

nang rodi dinalao mate pe

***

D

Ingoton hu do ho

G

ingoton hu do ho

C G

ingoton hu ingoton hu,

Am D

ingoton hu do ho

D

Boanon hu do ho

G

boanon hu do ho

C D G

boanon hu, boanon hu do ho

Outro : C Bm G Am D G Am 2x D