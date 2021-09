Arini Sarraswati Subianto, Wanita Terkaya Indonesia, Ada Kaitan dengan Prabowo Subianto?

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, Majalah Forbes merilis daftar orang-orang terkaya di Indonesia.

Di dalam daftar tersebut nama Arini Sarraswati Subianto (46). Dia berada di urutan ke-37 daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Kekayaan Arini mencapai 820 juta dolla AS atau setara dengan 11,07 triliun dengan asumsi Rp 13.500 per dollar AS.

Baca juga: DULU Tenar Jadi Kekasih Ratno Karno, Nasib Artis Pemeran Sarah Kini Idap Penyakit Langka

Menurut Forbes, kekayaannya Arini berasal dari minyak sawit dan batu bara.

Arini merupakan Presiden Direktur PT Tri Nur Cakrawala, PT Pandu Alam Persada, dan PT Persada Capital Investama.

Baca juga: Nicholas Sean Diduga Aniaya Ayu Thalia hingga Luka-luka, Ahok Akan Bela Anaknya, Ini Langkahnya

Ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1994 dari Parsons The New School for Design, AS dan gelar MBA pada tahun 1998 dari Graduate School of Business at Fordham University.

Ia pun merupakan putri dari pengusaha Benny Subianto.

Sang ayah, yang merupakan pemegang saham PT Adaro Energy Tbk, wafat pada Januari 2017 lalu.

Selain Arini, wanita yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia adalah Kartini Muljadi (87).

Forbes mengestimasikan kekayaannya mencapai 680 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 9,1 triliun.