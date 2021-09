DULU Tenar, Kini Marshanda Berjuang Sembuh Idap Penyakit Langka, Sampai Berobat ke Amerika

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Marshanda kini sedang berada di Amerika Seikat.

Mantan istri Ben Kasyafani tersebut diketahui akan menjalani pengobatan di sana.

Marshanda memutuskan untuk terbang ke Amerika untuk berobat selama sebulan penuh.

Artis Indonesia, Marshanda ini telah didiagnosis mengidap penyakit ini Bipolar disorder, sejak 2009 lalu dan sempat menjalani opname.

Bipolar Disorder atau gangguan bipolar dapat ditandai dengan perubahan mood yang ekstrem. Istilah ini mengacu pada suasana hati penderitanya yang dapat berganti secara tiba-tiba

Gangguan bipolar atau dikenal dengan manik depresi merupakan penyakit mental yang serius. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghancurkan kehidupan, karir, bahkan mendorong seseorang untuk bunuh diri

Baru-baru ini, Marshanda membagikan aktivitasnya saat di Amerika Serikat.

Ia terlihat membagikan momen saat menikmati langit biru di depan apartemen tempat tinggalnya.

"Hai, apa kabar kamu hari ini? Sekarang gue lagi santai-santai di bagian kayak outdoornya gitu."

"And i live one of the unit here (Dan aku tinggal di salah satu unit di sini),