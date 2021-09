JADWAL Tayang Liga 1 Hari Ini, Persela Vs Persipura, Persik Kediri Vs Borneo, Tak Live Indosiar

JAdwal Liga 1 Hari Ini, Persela vs Persipura, Persik Kediri, Borneo

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal BRI Liga 1 2021 kembali digelar hari ini mulai Jumat (10/9/2021) hingga Minggu (12/9/2021).

Laga hari ini, ada duel Barito Putera vs Bali United, Madura United vs PSM Makassar dan Persela vs Persipura.

Selain itu, Persebaya Surabaya, Persib Bandung dan Arema FC akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat di pekan kedua.

Sedangkan laga big match di Jadwal Liga 1 akan tersaji ketika Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan tayang via Live Streaming OChannel, Live Streaming Indosiar dan Live streaming Vidio.com

Laga pembuka hari ini tersaji duel antara Persela Lamongan vs Persipura Jayapura pukul 15.15 WIB Live Streaming di OChannel.

Persipura Jayapura dijadwalkan akan melawan Persela Lamongan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jumat (10/9/2021) sore WIB.

Baca juga: LIVE Mola TV! Man United Vs Newcastle Akhir Pekan Ini, Saint-Maximin: Jangan Fokus Ke Ronaldo

Pelatih Persipura Jayapura, Jacksen F Tiago mengatakan bahwa optimistis saja tidak cukup untuk bisa memenangkan peperangan melawan PerselaLamongan.

Dalam laga ini Persipura menargetkan kemenangan perdananya setelah sebelumnya takluk ditangan Persita Tangerang dengan skor 1-2.

Untuk itu, Jacksen F Tiago meminta anak asuhnya tetap bekerja keras untuk menghadapi Persela nanti.

Hal ini karena menurut Jacksen, optimistis meraih poin penuh saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kerja keras penuh.