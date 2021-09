Wulan Guritno Pamer Tato di Punggungnya, Ternyata Punya Makna yang Dalam

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang tak kenal Wulan Guritno.

Artis cantik ini kerap menarik sorotan publik.

Baru-baru ini, Wulan mengunggah potrer pungungnya.

Wulan Guritno Aktivitas (Ist)

Ia pun menyingkap rambut panjangnya sehingga tato yang ada di punggungnya terlihat jelas.

Terdapat gambar bendera Indonesia dan bendera Inggris terlukis indah di pungung artis 40 tahun itu.

Dalam kolom keterangannya, Wulan menulis

"listen to the wind, it talks.



listen to the silence, it speaks.



listen to your heart, it knows," tulis Wulan.

Foto tersebut pun langsung menuai beragam komentar.

Tato Wulan Guritno (Instagram)

Banyak yang memuji tato Wulan dan kecantikannya.

@m.nurul_rizki: Tattonya keren bund baru ngerti