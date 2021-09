Perawatan Kulit Mulai Harga Rp 29 Ribu di Naavagreen Plus

Naavagreen Plus ini merupakan klinik kecantikan pengembangan dari Naavagreen Indonesia yang sudah lebih dulu ada dengan 64 cabang di seluruh Indonesia.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Klinik Kecantikan Naavagreen Plus yang kedua resmi dibuka pada Rabu (15/9) di Jalan Gatot Subroto no 7a, Petisah Hulu, Kota Medan. Naavagreen Plus ini merupakan klinik kecantikan pengembangan dari Naavagreen Indonesia yang sudah lebih dulu ada dengan 64 cabang di seluruh Indonesia.

"Hari ini (kemarin) opening kita berjalan lancar dan antusias masyarakat Kota Medan sangat luar biasa, karena di Kota Medan ini baru pertama kali, untuk Naavagreen Plus-nya cabang ke 2 dari seluruh Indonesia, " ujar Konsultan Medis FS Group yang juga menaungi Naavagreen Plus dr Luciana Kuswibawati.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh produk Naavagreen Plus sudah ternotifikasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), berbahan dasar natural yang diproduksi di pabrik yang sudah bersertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik), CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik), dan sertifikasi halal MUI.

Dengan penjelasan produk tersebut, Navagreen Plus memberikan pengalaman baru juga bagi para customer yang menginginkan perawatan kulit yang aman dan berkualitas dengan harga sangat terjangkau.

Selain itu, semua customer sebelum melakukan perawatan mau pun pembelian produk juga harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang bertugas dengan layananan konsultasi ini gratis.

“Murah bukan berarti produknya tidak bagus ya, berbagai macam perawatan ini dimulai dari harga Rp 50 ribu, sedangkan krim perawatan dibanderol mulai dari Rp 29 ribu saja, " lanjutnya.

Harga tersebut juga telah mendapatkan konsultasi gratis dengan dokter yang akan memberi saran dan penjelasan tentang kondisi kulit dan perawatan yang tepat.

Naavagreen Plus juga mempunyai keunggulan beberapa layanan yang tidak dimiliki oleh Naavagreen Indonesia. Perawatan yang lebih lengkap seperti Botox, Filler, Thread Lift, Mesotherapy Needle, Platet Rich Plasma (PRP), Laser Ndyag Glow Peel, Laser Cofragtional dan lain-lain.

Selain itu juga memiliki produk exclusive yang hanya ada di Naavagreen Plus. Produk exclusive Naavagreen Plus yaitu Bakuchiol Glow White Serum dan VICI Glow Serum dengan harga antara Rp 82.500 dan Rp 93.500.

"Dua produk exclusive ini tentunya memiliki keunggulan yang tidak perlu diragukan lagi, " tuturnya.

Selama perawatan tentunya dilakukan dengan menerapkan protokol lengkap yang mencegah penyebaran virus Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan latex, pelindung muka, dan mata selalu dikenakan oleh terapis. Serta semua ruangan juga disterilisasi dengan sinar UV setiap harinya.

Selama masa opening Naavagreen plus memberikan berbagai promo dari mulai diskon 50 persen, glowing treatment diskon 50 persen dan facial sampai voucher Rp 100.000. Semuapromo ini akan berlaku selama 7 hari dari tanggal 15-21 September 2021. Selain promo diskon dan bagi-bagi voucher, Naavagreen Plus juga bagi-bagi souvenir bagi semua pengunjung klinik.