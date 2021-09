Pengguna Telkomsel Orbit 4G & 5G Tumbuh 375 Persen, Hadirkan Banyak Keuntungan Internet Rumahan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Telkomsel sebagai the first 5G operator in Indonesia terus mengakselerasi pembangunan dan pengembangan ekosistem 5G di Indonesia.

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan jaringan 5G melalui layanan Telkomsel Orbit yang memiliki keunggulan dalam penyediaan pengalaman internet rumahan berteknologi terdepan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah progresif ini menjadi bagian dari kelanjutan peta jalan perluasan jangkauan layanan Telkomsel 5G yang dilakukan secara bertahap dan terukur di Indonesia guna memperkuat kapabilitas ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Head of Home LTE Project Telkomsel, Arief Pradetya mengatakan, “Hadirnya Telkomsel Orbit 5G ini merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam memberikan pengalaman digital tercanggih bagi semua lapisan masyarakat.

Kini dengan Telkomsel Orbit 5G, masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup digital bersama keluarga.

Arief lebih lanjut menambahkan, Telkomsel Orbit memiliki berbagai fitur unggulan, di antaranya perangkat modem wifi berkonsep plug and play yang memudahkan dalam proses aktivasi, paket data yang bisa diandalkan tanpa mengharuskan berlangganan, dukungan jaringan broadband terdepan Telkomsel, dan mengutamakan kemudahan dalam membeli hingga monitoring paket data melalui aplikasi MyOrbit.

Sejak diluncurkan pada Juli 2020, permintaan terhadap produk modem WiFi ini terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap internet berkecepatan tinggi selama pandemi, khususnya di wilayah residensial.

Produk dan layanan terdepan yang dihadirkan turut menjadi magnet bagi para pelanggan sehingga membawa Telkomsel Orbit dinobatkan sebagai peraih Indonesia Customer Experience Award 2020 dari Majalah SWA.

Di awal tahun ini, pengguna Telkomsel Orbit (4G dan 5G) secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 215.000 pelanggan atau tumbuh 375 persen.

Telkomsel akan terus memperluas cakupan jaringan Telkomsel Orbit 5G seiring dengan perluasan jaringan Telkomsel 5G secara bertahap dan terukur.