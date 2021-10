Sebab Hancurnya Rumah Tangga Shandy Aulia Bocor? Terkuak Cekcok Besar Soal Uang 

TRIBUN-MEDAN.com - Selama ini terlihat adem ayem, rumah tangga Shandy Aulia mendadak dikabarkan hancur.

Hal ini mulai terendus dari gelagat aneh Shandy Aulia yang disebut-sebut sudah menghapus foto sang suami di Instagramnya.

Bukan cuma itu saja, diketahui Shandy Aulia juga menghapus status pribadinya di Instagram yang sebelumnya, "Actress, Wife, Mother" menjadi "Actress, Mother".

Dari sinilah isu ada sesuatu hal terjadi pada Shandy Aulia terendus publik.

Baca juga: Ijonk Sudah Seatap Sama Ririn, Isunya Dibongkar Akun Ini, Imbas Cerai Sering Disiksa Istri

Baca juga: Terkuak Sosok Suami Artis Cantik Ini, Pengusaha Ternama di Indonesia, Pendiam dan Sederhana

Baca juga: Sosok Menawan, Permaisuri Kerajaan Pakai Hijab Murah Rp 100 Ribu, Begitu Disayangi Rakyatnya

Tak cukup sampai situ saja, diketahui Shandy Aulia dan David Herbowo juga sudah tak saling follow di Instagram.

Kini rumah tangganya dikabarkan hancur, dalang rusaknya cinta Shandy Aulia apakah sudah terungkap?

Shandy Aulia hanya tampak mengunggah beberapa kalimat menyentuh di Instagramnya.

"Just two of us (hanya kita berdua)," buka Shandy dengan pesan menyentuh.

"Memang tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang," ujarnya dikutip dari laman Instagram @shandyaulia.

Meski begitu dia yakin bahwa Tuhan akan menuntunnya jika akan menjumpai kehidupan yang baru kelak.