Rachmad Hidayat Top Skor Sementara Liga 2 2021, Koleksi 6 Gol dan 4 Asist

TRIBUN-MEDAN.com,PEKANBARU- Pemain andalan PSMS Medan, Rachmad Hidayat menjadi top skor sementara Liga 2 musim 2021.

Tercatat, hingga pekan kesembilan bergulirnya Liga 2 musim 2021, pemain asli Medan itu sudah menciptakan enam gol bagi PSMS Medan.

Teranyar, saat PSMS Medan menaklukkan PSPS Riau dengan skor 2-0, pemain yang kerap disapa RH itu menyumbangkan satu gol.

Selain itu, dilansir dari situs resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) www.ligaindonesiabaru.com, RH juga masuk ke dalam lima top asist sementara Liga 2 musim 2021.

Tercatat ia sudah memberikan empat kali asist berbuah gol selama Liga 2 2021 berlangsung.

Disinggung apakah dirinya memiliki target khusus menjadi top skor Liga 2 musim ini, RH mengaku belum memikirkannya.

“Menurut aku, mikir dulu kita semua untuk di delapan besar dengan tujuan utama bisa lolos ke Liga 1 dulu. Kalau soal top skor, itu mungkin bonus buat aku dan buat tim.

Sebab fokus utama kita lolos ke liga 1," ucapnya saat temu pers usai laga melawan PSPS Riau, Senin (22/11/2021) lalu.

Klasemen top skor diprediksi masih akan mengalami perubahan.

Mengingat, masing-masing klub masih menyisakan satu pertandingan lagi di putaran kedua Liga 2 2021.

Berikut daftar enam gol RH dari putaran pertama hingga pekan kesembilan Liga 2 musim 2021:

Putaran Pertama

PSMS Vs Muba Babel United (2-0) = 1 gol

PSMS Vs Semen Padang (2-2) = 1 gol

Putaran Kedua

PSMS Vs KS Tiga Naga (3-1) = 1 gol

PSMS Vs Semen Padang (2-1) = 2 gol

PSMS Vs PSPS (2-0) = 1 gol

(cr12/tribun-medan.com)