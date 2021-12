Inilah 50 Album K-Pop Terlaris Sepanjang Tahun 2021, Intip Daftar Lengkapnya: BTS Butter Nomor 1

Tangkap layar kanal YouTube Z100 New York

TRIBUN-MEDAN.COM - Inilah daftar 50 album K-Pop terlaris tahun 2021 ini.

Manakah yang kalian miliki Tribuners?

Seperti diketahui, ratusan album K-Pop dirilis pada tahun 2021, dari grup besar seperti BTS dan TWICE hingga pendatang baru seperti ENHYPEN dan aespa .

Banyak artis memecahkan rekor masa lalu mereka dalam penjualan album tahun ini juga, dan beberapa bahkan membuat rekor baru secara keseluruhan!

Berikut adalah 50 album K-Pop terlaris yang dirilis pada tahun 2021, dilansir dari Koreaboo:

50. Stereotype - STAYC

Rilis: 6 September

Title track: “Stereotype”

Total penjualan: 158,185

49. The Awakening: Written in the Stars - CRAVITY

