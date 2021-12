Chord Gitar dan Lirik Lagu Melayu Mengintai dari Tirai Kamar by Exist

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Melayu berjudul Mengintai dari Tirai Kamar atau Buih Jadi Permadani dinyanyikan oleh Exist dan dirilis tahun 2010.

Lagu tersebut termasuk dalam album The Essential Exists.

Berikut Chord Mengintai dari Tirai Kamar (Buih Jadi Permadani)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Seperti yang Kau Minta by Chrisye, Gampang Dimainkan Pemula

Capo di fret 2

[Intro] Em Am B G-D Em

Em-F#m-G-Am-D B C

D Em D

C Em

Em Am B

Dinginnya angin.. malam ini

Em

Menyapa tubuhku

D-Em Am

Namun tidak dapat

B

Dinginkan panasnya

Em D C Em