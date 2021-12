Kripto Berkapitalisasi Pasar Besar Kurang Bergairah: Harga Bitcoin dan Ethereum Cenderung Datar

TRIBUN-MEDAN.com - Harga bitcoin belum bergairah dan cenderung rawan merosot. Pada akhir pekan lalu, bitcoin membuat invesrtor khawatir, meski kembali ke zona hijau.

Harga Bitcoin, Ethereum, dan kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) lainnya terpantau beragam cenderung mendatar pada perdagangan Selasa (21/12/2021) pagi hari waktu Indonesia, karena investor memperkirakan pergerakan harga kripto sangat volatil jelang pergantian tahun.

Melansir data dari CoinMarketCap, dua kripto terbesar yakni Bitcoin dan Ethereum menguat cenderung tipis, sedangkan koin digital (token) Terra dan Avalanche kembali menguat lebih dari 4 persen.

Bitcoin menguat 0,54 persen ke level harga US$ 46.966,01/koin atau setara dengan Rp 675.136.394/koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.375/US$), Ethereum naik tipis 0,01 persen ke level US$ 3.933,74/koin atau Rp 56.547.513/koin, Terra melesat 4,27% ke US$ 81,68/koin (Rp 1.174.150/koin), dan Avalanche melonjak 4,28 persen ke US$ 112,14/koin (Rp 1.612.013/koin).

Sementara untuk sisanya masih terkoreksi pada pagi hari ini.

Binance Coin terkoreksi 1,41 persen ke US$ 520,74/koin (Rp 7.485.638/koin), Solana ambles 4,65 persen ke US$ 171,17/koin (Rp 2.460.569/koin), Cardano melemah 1,04 persen ke US$ 1,23/koin (Rp 17.681), dan XRP merosot 3,1 persen ke US$ 0,8607/koin (Rp 12.373/koin)

Berikut pergerakan 10 kripto besar berdasarkan kapitalisasi pasarnya pada hari ini.

Bitcoin dan kripto big cap lainnya perlahan mulai kembali pulih dari koreksinya beberapa hari terakhir, meskipun sebagian kripto big cap juga ada yang masih terkoreksi pada pagi hari ini.

Hal ini karena investor melihat bahwa volatilitas pasar kripto akan cenderung meningkat jelang pergantian tahun yang tinggal 10 hari saja.

Seperti di pasar saham, investor juga masih memantau perkembangan terbaru seputaran virus corona (Covid-19) pada hari ini.