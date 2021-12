Game Populer Grand Theft Auto (GTA) Bakal Kasih Gratisan di Libur Nataru, Cek Cara Dapatnya

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

TRIBUN-MEDAN.com - Game GTA: The Trilogy – The Definitive Edition hadir dengan performa yang buruk.

Awal perilisan GTA: The Trilogy – The Definitive Edition hadir dengan berbagai bug serta optimisasi visual dan performa yang terbilang buruk dan mendapatkan resepsi yang negatif dari banyak gamer.

Namun, Rockstar Games sepertinya selalu punya cara untuk menjual gamenya.

Alih-alih memperbaiki gamenya menjadi lebih baik terlebih dahulu, kini mereka sudah menjual game tersebut lebih murah 20 persen dari harga aslinya. • Main Game Tower of Fantasy di PC dan HP Tak Perlu Registrasi KTP China, Simak Langkah-langkahnya • Jadwal Rilis Game Yu Gi Oh! Master Duel yang Bisa Dimainkan di Android, Resolusi Grafis hingga 4K Menariknya lagi, jika kamu membeli GTA: The Trilogy – The Definitive Edition melalui Rockstar Store, kamu bakal mendapatkan satu dari tujuh game yang bisa didapatkan secara gratis alias cuma-cuma:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

A Great White Shark Cash Card for GTA Online

55 Gold Bars for Red Dead Online

Menariknya lagi, promosi tersebut bukan cuma untuk gamer yang baru membelinya, melainkan juga bagi kamu yang memang sudah memilikinya di PC dan memainkannya melalui Rockstar Store.

Promosi ini dilakukan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru serta akan berakhir pada 5 Januari 2022 mendatang.

Rockstar Games telah merilis GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sejak 11 November kemarin untuk konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dan juga PC melalui Rockstar Games Launcher.

Tidak cuma itu saja, menariknya gamenya juga bakal dirilis untuk mobile pada tahun 2022 mendatang. Jangan lupa kunjungi situs resminya DI SINI untuk informasi lebih lanjut.

