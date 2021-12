Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Kuinget Kena Rusur by Plato Ginting

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Kuinget Kena Rusur yang dirilis pada (27/6/2021) dirilis di Youtube Plato Ginting dan telah mencapai puluhan ribu penonton.

Lirik lagu karo Kuinget Kena Rusur yang dipopulerkan dan diciptakan oleh Plato Ginting.

Berikut lirik Kuinget Kena Rusur by Plato Ginting

intro : C# G# A#m D#

C# G# A#m D# . .

G#

kuinget kena rusur . .

C#

la kel aku banci lupa . .

A#m D#

suari bengi tedeh ateku kena . .

G#

kuinget kena rusur . .

C#

lit nge ndia gejapken ndu . .

A#m D#

kulebuh rusur gelarndu bas pusuhku . .

C Fm

me labo kin salah

D# C#

adi kena lalap bas tangkelenku . .

D#

bas ingetenku . .

reff :

G#

kuinget rusur peniring mata ndu

C#

sanga kita ndube jumpa mata

- Cm A#m D#

kuinget kena turang kuinget kena rusur . .

G#

kuinget rusur percirem ayo ndu

C#

sanga kita ngerana duana

- Cm A#m D#

kuinget kena turang kuinget kena rusur . .

G#

kuinget kena rusur . .

C#

uga nge kubahan bangku . .

A#m D# - C#

kuja pe aku lalap kam bas ukurku . .

C Fm

me labo kin salah

D# C#

adi kena lalap bas tangkelenku . .

D#

bas ingetenku . .