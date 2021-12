Koin Polkadot dan Terra Catat Kenaikan Selama Libur Nataru di Perdagangan Kripto, Bitcoin Cs Lesu

TRIBUN-MEDAN.com - Dominan pasar kripto pada libur Natal dan Tahun Baru terlihat lesu. Tidak ada kenaikan siginifikan yang terjadi di mata uang digital ini.

Kripto dengan berkapitalisasi pasar besar (big cap) terpantau diperdagangkan cenderung mendatar pada perdagangan Senin (27/12/2021) pagi hari waktu Indonesia, di tengah sepinya sentimen pasar pada hari ini karena beberapa negara besar masih libur panjang Natal 2021.

Melansir data dari CoinMarketCap per pukul 09:30 WIB, kebanyakan kripto big cap terpantau menguat tipis pada hari ini.

Hanya token Terra dan Polkadot yang masih meroket.

Terra melesat 4,88 persen ke level harga US$ 102,49/koin atau setara dengan Rp 1.456.383/koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.210/US$) dan Polkadot meroket 7,8 persen ke level US$ 31,57/koin atau Rp 448.610/koin.

Sementara sisanya terpantau menguat cenderung tipis pada hari ini.

Harga Bitcoin menguat 0,42 persen ke level US$ 50.761,86/koin atau Rp 721.326.031/koin, Binance Coin bertambah 0,35 persen ke US$ 547,08/koin (Rp 7.774.007/koin), dan Cardano naik tipis 0,04 % ke US$ 1,46/koin (Rp 20.747/koin).

Adapun untuk Ethereum melemah 0,48 persen ke level US$ 4.072,1/koin (Rp 57.864.541/koin) dan XRP merosot 1,27 persen ke US$ 0,9195/koin (Rp 13.066/koin).

Berikut pergerakan 10 kripto besar berdasarkan kapitalisasi pasarnya pada hari ini.

Bitcoin dan kripto big cap lainnya cenderung diperdagangkan mendatar pada pagi hari ini, karena pasar keuangan di beberapa negara besar masih belum dibuka pada hari ini karena masih libur panjang Natal 2021, sehingga akitvitas perdagangan pasar global cenderung sepi.