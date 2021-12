90 Pemakalah Ikuti Konferensi Internasional STIE Bina Karya Tebingtinggi

PELAKSANAAN The 1st North Sumatra Internastional Conference on Economis, Education, Science and Technology (NSICBEST) secara daring yang dilaksanakan STIE Bina Karya Tebingtinggi tanggal 20 - 21 Desember 2021.

TRIBUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi menyelenggarakan forum ilmiah tingkat internasional The 1st North Sumatra International Conference on Economis, Education, Science and Technology (NSICBEST). Konferensi ini digelar secara daring selama dua hari tanggal 20-21 Desember 2021.

Konferensi ini diikuti oleh 90 Pemakalah dari seluruh Indonesia dan menampilkan pembicara utama Prof. Janeck Ratna Tunga selaku Presiden CMA Australia. Sedangkan untuk sesi pleno menghadirkan pembicara Prof Yuslinda Mohd Yussof dari Universiti Malaysia Trengganu, Prof. Anis Chariri, selaku dosen FEB Universitas Diponegoro Semarang, serta Prof. Dr. Erlina dan Prof. Dr. Isfenti Sadalia dari Universitas Sumatera Utara.

Ketua STIE Bina Karya Tebing Tinggi Dr. Mangasi Sinurat mengatakan, konferensi internasional ini melibatkan beberapa perguruan tinggi baik negeri dan swasta dari seluruh Indonesia sebagai co host dan campus collaborator dengan tema konferensi adalah Blockchain Based Technology and Digitalization a Circular Economy for Global Sustainability.

"Pada tahun 2022 STIE Bina Karya akan menjadikan NSICBEST sebgaai agenda tahunan dan diharapkan sudah dapat dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi atara daring dan luring ataupun tatap muka penuh tergantung pada situasi dan kondisi nantinya," ujar Dr. Mangasi, Kamis (30/12/2021).

Mangasi mengatakan, tidak mudah untuk melakukan kegiatan sebesar ini dan memerlukan networking yang kuat. Selain itu harus memahami perkembangan hasil-hasil riset yang relevan sehingga kualitas konferensi dapat menjadi rujukan ke depannya. Dikatakannya, sukses konferensi setidaknya dapat memenuhi kriteria jumlah makalah yang masuk, lancarnya acara pembukaan sampai seluruh tahapan dan penutupan acara.

“Awalnya, kami hanya menargetkan 50 paper yang masuk. Namun berkat kerja keras seluruh panitia dan PTN/PTS yang ikut bergabung menjadi co host dan kampus kolaborator maka paper dapat melampaui target. Demikian juga target peserta yang ikut bergabung dalam aplikasi zoom meeting awalnya ditargetnya diikuti oleh 500 peserta, ternyata di hari pelaksanaan konferensi tembus mencapai 782 peserta.

Sementara itu di tempat yang sama Ketua Panitia Konferensi Dr. Willy Cahyadi, yang juga Waket II STIE merinci bahwa sebanyak 90 paper tersebut bersumber dari 30 pemakalah internal dan 60 pemakalah eksternal kampus. Hal ini membuktikan bahwa dosen-dosen Bina Karya mampu berbicara di level internasional dengan memaparkan hasil penelitiannya masing-masing.

Antusias pemakalah dari eksternal juga membuktikan kepercayaan dan pengakuan kepada STIE Bina Karya dari para akademisi yang tersebar di seluruh Indonesia. “Hasil konferensi akan dihimpun dalam bentuk prosiding yang dipublikasikan terindeks scopus sehingga dapat meningkatakan publikasi dosen-dosen STIE Bina Karya Tebingtinggi,” katanya.

Ketua Yayasan STIE Bina Karya Tebing Tinggi, Lukito Cahyadi mengapresiasi kinerja seluruh panitia yang telah bersusah payah melakukan sosialisasi, penjarignan peserta, persiapan Aplikasi, website dan pelaksanaan konferensi ini.

Menuru Lukito kapasitas STIE Bina Karya telah meningkat dari nasional ke tingkat internasional. Lukito bertekad pada tahun 2022 STIE BK telah memiliki prodi S2 level magister khususnya di bidang Manajemen.

Perlu diketahui bahwa saat ini terdapat tiga prodi di STIE Bina Karya, yaitu Manajemen S1, Akuntansi D3 dan Bisnis Digital S1.

“Saya patut salut dan bangga atas capaian konferensi ini dan dapat menjadi bukti bahwa STIE Bina karya mampu menunjukkan keseriusan sebagai sebuah kampus yang dapat dibanggakan oleh masyarakat kota Tebingtinggi, untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih atas kerja keras panitia, pra dosen, mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dukungannya demi suksesnya acara ini," kata Lukito.(alj/tribun-medan.com)