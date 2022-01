Daftar Harga Terbaru Mobil Mitsubishi Xpander: Tipe Terendah Sentuh Rp 250 Juta

New Xpander dipamerkan di booth Mitsubishi dalam ajang pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021).

TRIBUN-MEDAN.com - Daftar harga terbaru mobil Xpander di tahun 2022. Harga ini sesuai dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sejumlah harga mobil mengalami kenaikan akibat PPNBM yang belum berlaku.

Hal ini juga membuat harga Mitsubishi New Xpander terbaru nyaris menyentuh angka Rp 250 juta untuk tipe terendah.

Adapun harga Mitsubishi Xpander terbaru saat ini mulai Rp 249,93 juta sampai Rp 299,77 juta On The Road Jabodetabek.

"Kalau sudah tidak dapat PPnBM lagi harganya jadi normal lagi," ujar Sandi Kurnia, Sales Mitsubishi Srikandi Lenteng Agung, Jakarta Selatan kepada GridOto.com, Jumat (7/12/2021).

New Xpander dipamerkan di booth Mitsubishi dalam ajang pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021). (tribunnews)

Seperti yang diketahui, Mitsubishi Xpander mendapatkan insentif PPnBM 100 persen pada Maret-Desember 2021 lalu.

Kala itu, potongan PPnBM secara penuh pun masih dinikmati oleh versi facelift dari Xpander yang meluncur pada November 2021.

Hal ini lantaran Xpander memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah untuk menikmati stimulus tersebut.

Mitsubishi Xpander bermesin 1.500 cc ke bawah, dirakit di dalam negeri, dan mempunyai komponen lokal minimal 60 persen.

Ketika baru diluncurkan, Mitsubishi New Xpander dibanderol antara Rp 228,03 juta hingga Rp 272,58 juta On The Road Jabodetabek.