Awi Coffee, Jajaki Pasar Internasional dengan Kopi Terbaik yang Lulus Uji

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jenis asal kopi terbanyak, atau bisa disebut dengan single-origin.

Beragam jenis asal kopi Indonesia dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, Bali, Flores, sampai Papua.

Sudah terbukti masing-masing jenis kopi tersebut memiliki cita rasa yang khas dan unik. Bahkan, banyak jenis asal kopi Indonesia ini yang sudah populer di pasar dunia seperti Mandailing dan Toraja.

Salah satu UMKM yang melihat adanya potensi kopi untuk di ekspor adalah Awi Coffee.

Untuk bisa menemukan pasar ekspor kopi, Darwin Jasmin pemilik Awi Coffee generasi ke 2 yang kerap disapa ko Awi menuturkan melalui story yang tidak terduga, karena pada tahun 2012, Awi Coffee kedatangan seorang warga negara Singapura yang bernama Mr. Ng untuk melihat proses roasting kopi.

“Saat itu kami masih menggunakan mesin lokal 5 kg yang suaranya masih bising. Mr. Ng memberikan sebuah peluang kepada saya. Sempat saya tanya “Why me?”. Mr Ng menjawab saya membeli bukan karena kopi kamu paling bagus, juga bukan karena kamu bisa roasting dengan mesin bising, tetapi karena kamu. Saya melihat sesuatu di dalam kamu yang membuat saya percaya kepada kamu. Sejak itu lah kami mengekspor kopi. Mr.Ng mengenal kami melalui website kami yang saat itu masih www.kopisidikalang.com,” ungkap ko Awi dengan antusias.

Ko Awi mempercayai bahwa banyak hal besar dimulai dari secangkir kopi. Banyak peluang yang hadir dan banyak ide-ide besar lahir dari secangkir kopi.

Oleh karena itu, ko Awi meyakini keunggulan kualitas kopi yang dihasilkannya akan menghadirkan banyak peluang yang bagus yang tentu saja sesuai dengan tagline dari Awi Coffee.

“Awalnya terpikir tag line ini dari film Spiderman. With great coffee comes great opportunities. Terus kami persingkat jadi Great Coffee Brings Great Opportunities,” kata ko Awi dengan tersenyum.

Terungkap bahwa co-owner dari Awi Coffee yaitu Ibu Susi Wijaya juga memegang peranan penting dalam kemajuan dan persaingan pasar global Awi Coffee.

“Bu Susi adalah penerima Australian Awards for Women in Global Business tahun 2016 dan 2020. Tentu saja Bu Susi memegang peranan yang sangat penting di Awi Coffee. Bu Susi mempunyai background accounting dan finance yang kuat yang merupakan dasar kesehatan financial perusahaan. Tanpa pondasi keuangan yang kokoh, tidak mungkin kami bisa bersaing di market lokal, apalagi di pangsa ekspor,” kata ko awi dengan bangga melalui postingan instagram di @awicoffee