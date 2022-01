Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Lanai Gunana by Gitarena Br Ginting

Lagu Karo LANAI GUNANA by Gitarena Br Ginting

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Lanai Gunana merupakan Lagu Karo yang dinyanyikan penyanyi Karo, Gitarena Br Ginting.

Berikut Chord Gitar Lagu Karo LANAI GUNANA by Gitarena Br Ginting

AM

oh mama naginku

G

lupaken nande ginting ndu

DM

ola nari singetken

AM

sasapken lah bas pusuhndu

G

ateku jadi e

G

ateku morah e

G

lasam turang

AM

lasam bahan ndu

AM

*oh jadi ateku

G

la bias kekelengen

DM

ngarak ngarak geluh ndu

AM

uga kubahan mama nangin

G

tambar ateku ceda

G

kai nari kin gunana

G

mama nangin

AM

kai ertina

reff:



F

oh mama nangin ku

C

lanai tertalu talu

DM

pusuhku nanginku

AM

mbages lukana sayang ku

F

oh mama nangin ku

C

eggo bias teku ceda

DM

ola tambahi kena

AM

arihta tejeng je saja

G

lanai bo kap terpan

DM AM

ku daringken nakan la gestungindu

G

lanai bo teku kam turang

AM

ku darami pagi sambar ndu

G

lasam kepe pusuh metami

DM AM

suina si ku aloken

G

keleng ndu sada wari

AM

sirang ndai nge maka teng teng

