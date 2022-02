Yamaha NMAX Hadir Dalam Dua Warna Baru, Berapa Harganya?

TRIBUN-MEDAN.com - Yamaha menghadirkan penyegaran produk di kelas skutik bongsor, All New NMAX 155.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memberikan pilihan warna baru pada All New NMAX 155, yakni Matte Green dan Metallic Red yang sebelumnya telah lebih dulu disematkan pada model XMAX 250.

Sentuhan penyegaran juga diberikan pada All New NMAX 155 varian Standard berwarna biru. Tepatnya, pada bagian body cover samping di area kaki (cover boomerang).

Jika sebelumnya kedua sisi cover tersebut bekelir hitam glossy, kini dibuat menjadi matte atau doff.

Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, mengatakan, pihaknya terus berusaha memenuhi harapan dan ekspektasi para pecinta skutik premium melalui kehadiran warna-warna baru di jajaran skutik Maxi Yamaha.

“Selain memperkaya pilihan konsumen, warna Matte Green dan Metallic Red pada All New NMAX 155 juga memberikan nilai tambah dalam hal trend gaya hidup,” ujar Anton, dalam keterangan tertulis (2/2/2022).

“Karena kedua warna tersebut merupakan warna spesial yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesan premium dan maskulin dalam meningkatkan kebanggaan ketika sedang berkendara,” kata dia.

Untuk warna Matte Green, tersedia pada seluruh varian All New NMAX 155 (Standard, Connected, Connected ABS.

Sementara itu, pelek berkelir emas pun masih tetap dipertahankan. Adapun, untuk warna Mettalic Red yang hadir pada varian All New NMAX 155 Standard dan Connected (Std. Upgrade) ini, menggantikan warna merah matte yang sebelumnya digunakan.

Bicara soal harga, All New NMAX 155 Connected ABS dijual seharga Rp 34.800.000, kemudian All New NMAX 155 Connected (Std. Upgrade) seharga Rp 31.950.000, dan All New NMAX 155 Standard seharga Rp 30.700.000. Seluruh harga yang terlampir merupakan On The Road (OTR) Jakarta. (Dio Dananjaya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yamaha Luncurkan Warna Baru All New NMAX 155, Harga Mulai Rp 30 Jutaan."