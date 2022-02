Dhena Devanka Ngaku Lega Setelah Cerai Dari Jonathan Frizzy, Sudah Urus Pergantian Nama Instagram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dhena Devanka resmi bercerai dari Jonathan Frizzy, pada Kamis 17 Februari 2022 setelah resmi diputuskan oleh pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Selepas bercerai terlihat wajah bahagia dari Dhena Devanka.

Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadinya.

Ibu tiga anak tersebut mengunggah sebuah foto tengah memegang kue tar dengan wajah senyum bahagia, kue tersebut merupakan pemberian dari teman Dhena lengkap.

“I do i did,i’m done. Just divorce, no problem. New life start,” tulisnya.

“Ketika ada kurir yang mengirimkan kue aku langsung bingung ini buat siapakan, engga ada yang sedang ulang tahun hari ini. Kemudian aku buka ada tulisan hanya kue untuk penyemangat setelah cerai. Aku terkejut kaya engga nyangka aja, konyol banget,” lanjuntnya.

Dhena mengaku bahagia selama ini banyak temannya yang mendukung dirinya dan selalu menemani pada saat dirinya merasa runtuh dalam menghadapi proses perceraian.

Dalam postingan tersebut dirinya juga menambahkan nama-nama temannya yang selalu berada di pihaknya.

“Makasih kesayangan aku yang selama ini udah support aku dan selalu nemani aku ngelewati masa kelam. Hahaha we really laugh and cry together yaa,” ujar Dhena sembari menandai semua akun teman-temannya.

Dirinya juga mengatakan postingan tersebut sengaja diuggah karena permintaan teman-temannya, untuk merayakan kebahagiaan pasca resmi bercerai.