Bacaan Surat An Nahl Ayat 1-30, Lengkap Tulisan Arab Latin dan Terjemahannya

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut bacaan surat An Nahl ayat 1-30 dalam Tulisan Arab, latin, dan terjemahan bahasa Indonesia.

An Nahl merupakan surat ke-16 dalam Al Qur'an.

Surat ini terdiri dari 128 ayat yang memiliki arti "Lebah".

Dikutip dari quran.kemenag.go.id, berikut bacaan surat An Nahl ayat 1-30:



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰىٓ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۗسُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - ١

atā amrullāhi fa lā tasta'jilụh, sub-ḥānahụ wa ta'ālā 'ammā yusyrikụn

1. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

يُنَزِّلُ الْمَلٰۤىِٕكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا۠ فَاتَّقُوْنِ - ٢

yunazzilul-malā`ikata bir-rụḥi min amrihī 'alā may yasyā`u min 'ibādihī an anżirū annahụ lā ilāha illā ana fattaqụn