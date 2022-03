Raffi Ahmad Video Call Miyabi Sambil Puji Kecantikannya, Raffi: Kapan Main ke Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad kini kenalkan teman baru asal Jepang.

Selain itu, pria berjuluk Sultan Andara ini juga punya kesempatan video call dengan mantan pemeran video dewasa asal Jepang, Miyabi atau Maria Ozawa.

Awalnya, Raffi Ahmad mengenalkan empat DJ asal Jepang yang berkunjung ke rumah Andara.

Empat DJ tersebut dibawakan oleh Evelin Nada.

"Evelin kamu datengin temen-temen aku dari Jepang ya," tanya Raffi Ahmad.

Evelin menjelaskan jika keempat DJ ini adalah DJ nomor satu di Jepang.

Tak lama setelah momen perkenalan itu, Raffi Ahmad langsung melakukan video call dengan Maria Ozawa.

Bahkan suami Nagita Slavina tersebut langsung mengundang Miyabi ke rumah Andara.

"Hei Miyabi, how are you?" tanya Raffi Ahmad.