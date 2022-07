NIKITA MIRZANI Ditangkap Polisi di Depan Anaknya saat Berada di Mal, Sang Anak Menangis Histeris

TRIBUN-MEDAN.COM - Akun Instagram Nikita Mirzani mendadak menghilang pasca ditangkap polisi, Kamis (21/7/2022) siang.

Akun Instagram Nikita Mirzani yakni @nikitamirzanimawardi_172 tak bisa di cari baik melalui ponsel maupun komputer.

Pada saat mencari akun Nikita Mirzani, pihak Instagram hanya memunculkan beberapa kalimat.

"Sorry, This Page isn't Available," tulis dari pihak Instagram.

Belum diketahui apakah akun Instagram Nikita Mirzani dihack atau diblokir pasca penangkapannya ini.

Namun, sore menjelang malam, salah satu akun instagram Nikita Mirzani tampak masih aktif. Tapi tida ada aktivitas.

Sebelumnya kabar penjemputan paksa Nikita Mirzani itu dibenarkan oleh sang sahabat, yakni Fitri Salhuteru.

Diungkapkan Fitri Salhuteru jika Nikita Mirzani ditangkap saat berada di mal ternama di Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Diduga Nikita Mirzani dibawa ke Polresta Serang Kota, Banten.

"Benar," kata Fitri Salhuteru.