Nikita Mirzani Tak Jadi Ditahan Namun Wajib Lapor Sesuai Keperluan Proses Hukum

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Nikita Mirzani beri pujian kepada polisi setelah dirinya tak jadi ditahan Polres Serang Kota pada Jumat malam.

Namun, Nikita Mirzani diharuskan wajib lapor sesuai dengan keperluan proses hukum.

Rasa gembira atas keputusan polisi itu, Nikita mengekspresikan dengan senyuman saat berada di Polres Serang Kota.

"Polisi is the Best," katanya di depan wartawan pada Jumat (22/7/2022) di Mapolres Serang Kota.

Nikita Mirzani telah menjalani pemeriksaan hingga lebih dari 24 jam.

Bahkan, putra Nikita Mirzani yang bernama Arkana pun turut berada di sampingnya.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid buka suara terkait hal tersebut.

Fahmi berterima kasih kepada pihak Polda.

"Terima kasih banyak kepada Bapak Rudy, Kapolda Banten."