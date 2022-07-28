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Laga Pramusim

NONTON Live Streaming Gratis RB Salzburg Vs Liverpool, Akses di Sini Linknya via HP!

Laga RB Salzburg vs Liverpool berlangsung di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, pukul 01.00 WIB live streaming O Channel.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto NONTON Live Streaming Gratis RB Salzburg Vs Liverpool, Akses di Sini Linknya via HP!
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Link Streaming RB Salzburg vs Liverpool jam 01.00 WIB Laga Pramusim, Kamis (28/7/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan sesaat lagi live streaming laga Liverpool vs RB Salzburg lanjutan duel pramusim, Rabu (27/7/2022) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Laga RB Salzburg vs Liverpool berlangsung di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, pukul 01.00 WIB live streaming O Channel.

Keseruan laga RB Salzburg vs Liverpool ini juga bisa anda tonton via live streaming gratis dari HP.

Link streaming RB Salzburg vs Liverpool gratis bisa diakses tautannya di akhir artikel ini.

Salzburg menjadi tim keempat yang dihadapi The Reds pada pramusim Liga Inggris 2022-2023 sebelum turun di Community Shield melawan Manchester City, Sabtu (30/7/2022).

Laga melawan RB Salzburg akan dijadikan pemanasan bagi Liverpool sebelum melakoni laga final Community Shield, akhir pekan ini.

Seperti diketahui Liverpool yang berstatus sebagai jawara Piala FA akan bertemu Manchester City selaku juara Liga Inggris di final Community Shield.

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Laga final Community Shield yang mempertemukan Liverpool vs Manchester City bakal digelar di Stadion Wembley, London, Sabtu (30/7/2022) pukul 23.00 WIB.
 
Meskipun status piala Community Shield tak terlalu bergengsi seperti turnamen lain, Liverpool tentu tak ingin lengah begitu saja.

Apalagi raihan gelar juara Community Shield bisa menjadi instrumen bagi Liverpool makin percaya diri menatap Liga Inggris musim baru.

Dan salah satu momen pemanasan tepat yang akan dijalani Liverpool sebelum menghadapi laga tersebut dengan menghadapi RB Salzburg, dinihari nanti.

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Sumber: Tribun Medan
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