Tolak Bunga Pemberian Penggemar, Penyanyi Stevan Pasaribu Dihujat Netizen

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama penyanyi Stevan Pasaribu baru-baru ini menjadi ramai diperbincangkan netizen di media sosial.

Hal ini lantaran beredar sebuah video di TikTok @icteamanis, sosok fans Stevan Pasaribu mengaku sedih dan kecewa dengan sikap idolanya tersebut.

Fans tersebut mengaku bahwa dirinya sengaja datang dari Bekasi dan sudah menyiapkan buket bunga mawar untuk Stevan Pasaribu.

"Pulang kerja dari bekasi langsung ke sarinah buat nonton stevan pasaribu. Kepikiran beli bunga, mau kasih langsung ke stevan," tulisnya.

Ternyata fans itu pun memiliki kesempatan untuk memberikan bunga tersebut secara langsung kepada Stevan. Namun ia mendadak kecewa setelah melihat unggahan Instastory pribadi Stevan Pasaribu.

Pasalnya, pelantun lagu Belum Siap Kehilangan tersebut seolah enggan menerima bunga tersebut.

"Kecewa banget, bunga nya dikasih ke orang lain. Sedih banget sih, pas denger suara dia bilang gini 'Nggak ah males banget'," tulis sang fans.

Sontak saja unggahan fans tersebut ramai beredar kembali di Instagram gosip salah satunya @insta_julid, Selasa (9/8/2022).

Netizen yang melihat unggahan itu pun memberi komentar sinis kepada penyanyi berdarah batak itu. Menurut netizen, Stevan Pasaribu sombong dan tak bisa menghargai fansnya sendiri.

"Idol tanpa fans bukan apa-apa, stay humble to everyone please," komentar @immanuel_liemtanudisastro.