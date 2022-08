ANAK Hotman Paris Bongkar Kebiasaan Keluarga, tak Pernah Satu Pesawat Jika Bepergian, Ini Alasannya. 

TRIBUN-MEDAN.com – Putra sulung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Frank Hutapea belakangan ramai menjadi perbincangan publik.

Sebagai anak pengacara ternama di Indonesia, wajar saja jika Frank juga menjadi sorotan.

Kini, Frank Hutapea juga mengikuti jejak ayahnya menjadi pengacara, bahkan Hotman baru-baru ini menunjuk Frank untuk mengatasi kasus ibu pencuri cokelat di Alfamart.

Frank pun kini semakin sering wara-wara di beberapa podcast artis, seperti podcast Melaney Ricardo.

Di sana, ia banyak menjelaskan terkait kehidupan keluarganya yang tak banyak diketahui orang.

Salah satunya seperti kebiasaan keluarga Hotman yang tak pernah satu pesawat ketika bepergian.

Frank menyebut kebiasaan itu sebagai sikap antisipasi jika ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi.

Apabila itu terjadi, masih ada anggota keluarga yang bisa selamat.

Baca juga: Frank Hutapea Diutus Hotman Paris, Mariana Pengutil Coklat Akhirnya Minta Maaf pada Pegawai Alfamart

Baca juga: SOSOK Frank Alexander Hutapea, Putra Hotman Paris yang Sukses Membuat Penguntil Coklat Minta Maaf

Saat berbincang dengan Melaney Ricardo, Frank membeberkan sikap ayahnya itu yang sangat detail.

“Papa itu orangnya detail banget, karena kalau something to good to be true, dia was-was,” ujar Frank dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (16/8/2022).